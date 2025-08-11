Emiten aviso de vigilancia por mareas máximas sobre el Pacífico hasta el 15 de agosto

Del 12 al 15 de agosto, se prevé un aumento significativo en los niveles de las mareas en el litoral Pacífico de la República de Panamá, de acuerdo con análisis científicos, informó que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Indicaron que “durante estos días, las mareas podrían alcanzar hasta 5.09 metros, lo que representa un riesgo si estos niveles coinciden con eventos de lluvias intensas”.

“Existe la posibilidad de que, al coincidir estas mareas máximas con lluvias moderadas o fuertes, se incremente el nivel de ríos, quebradas y drenajes naturales, lo que podría derivar en inundaciones en sectores vulnerables, especialmente en comunidades ubicadas en zonas bajas o próximas a cuerpos de agua”, explicaron del Sinaproc.

Recomendaciones la población:

- Evitar realizar actividades de pesca artesanal, navegación menor o recreativa en zonas costeras durante los horarios de marea alta.

- Mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de Sinaproc y medios de comunicación confiables.

- Extremar precauciones si reside o transita por áreas propensas a inundaciones.

- A los pescadores se recomienda: utilizar los equipos de navegación y dispositivos de flotación personal (chalecos salvavidas).

- Preparar planes familiares de emergencia y tener a mano una mochila con suministros básicos.