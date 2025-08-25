“Emprendimiento: fórmula secreta para rescatar Colón”

Michael Chen, empresario y líder comunitario, se ha consolidado como una de las voces más activas en la transformación social y económica de la provincia de Colón. A través de proyectos como el festival gastronómico Sabores de Colón, ha logrado movilizar a miles de personas y generar un impacto económico directo en los emprendedores locales.

“El festival pasado fue un solo día y nos quedamos cortos. Ahora lo subimos a dos días y nos volvimos a quedar cortos. Fueron más de 50,000 personas y, pese a la lluvia, llenamos el Figali por dos días consecutivos”, afirmó Chen.

Más allá del éxito del evento, Chen destaca que el emprendimiento es la clave para el desarrollo sostenible de la provincia. “Por muchos años Colón creció gracias al emprendimiento en servicios, logística, la Zona Libre y los puertos. El emprendimiento es la fórmula secreta para rescatar Colón”, explicó.

Cuando se le preguntó por su visión a futuro, Chen fue claro: “Sueño que Colón no dependa únicamente de la Zona Libre, de los puertos ni del Canal de Panamá. Quiero ver una provincia que se convierta en la meca del turismo; donde la gente venga por su gastronomía, su cultura”.