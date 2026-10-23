En 24 jornadas de desarme recuperan casi 1,500 armas; la próxima cita será en Colón

Cerca de 1,490 armas y 137,910 municiones han sido retiradas de las calles a través del programa “Armas y Municiones por comida, medicinas y electrodomésticos”, durante la administración del presidente José Raúl Mulino, informó en un comunicado la Gobernación de Panamá. La iniciativa, organizada por la Gobernación en conjunto con los estamentos de seguridad, ha permitido canjear estos artefactos por bonos de supermercado a lo largo de 24 jornadas realizadas entre enero de 2025 y octubre de 2026.

Como resultado de estas actividades, los participantes entregaron de manera voluntaria y segura 472 revólveres, 452 pistolas, 261 armas largas y 150 escopetas, entre otros dispositivos. Asimismo, se sacaron de circulación 133,740 balas de distintos calibres, 2,695 explosivos y 1,138 cargadores, lo que representa una reducción significativa del riesgo de violencia en los barrios.

Con el propósito de mantener estos avances, el próximo jueves 29 de octubre se desarrollará una nueva fecha del programa en la provincia de Colón. La jornada busca continuar incentivando el desarme voluntario a cambio de insumos de primera necesidad y electrodomésticos, consolidando así entornos más seguros.