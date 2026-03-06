En audiencia de afectación de derecho revocan medida de protección a la periodista Sabrina Bacal

La Juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, América Vergara, durante una audiencia de afectación de derechos realizada este viernes 6 de marzo de 2026 admitió la solicitud de revocatoria de la medida de protección, presentada por el defensor técnico particular Eduardo Guevara, dentro de una investigación seguida a la periodista Sabrina Bacal, por la supuesta comisión del delito Contra el Honor, específicamente calumnia e injuria.

De acuerdo con un comunicado del Órgano Judicial, “en la audiencia, la Juez de Garantías, luego de escuchar los argumentos de las partes intervinientes, admitió la solicitud en virtud de que el Ministerio Público, siendo la unidad investigativa no se opuso, es decir a la medida de protección establecida en los artículos 16,17,19 y 20 del Código Procesal Penal”.

Esta audiencia contó con la representación de la fiscal del Ministerio Público, Isela Mela y como querellante en representación de las víctimas, la licenciada Marcela Araúz Quintero.

El caso guarda relación con una investigación en el mes de mayo de 2025, donde se efectuaron publicaciones que afectaron a las víctimas, por lo que la Fiscalía dictó la “orden de protección” que prohíbe a la periodista informar o publicar en medios tecnológicos o electrónicos sobre las actividades de ambos, realizar actos que permitan amenazas, hostigamientos y agresiones verbales.