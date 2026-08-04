En Operación Centauro decomisan 785 paquetes de presunta droga y capturan a tres personas

Tres personas fueron capturadas y 785 paquetes de presunta sustancia ilícita fueron decomisados durante la Operación Centauro, desarrollada la madrugada de este martes en el corregimiento de 24 de Diciembre, según informó la Policía Nacional.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 2:00 a.m., luego de que las autoridades recibieran información ciudadana sobre el presunto traslado de drogas en el área.

De acuerdo con el informe policial, las unidades ubicaron y retuvieron un camión y dos vehículos tipo sedán en calle El Creador, sector 5. En el sitio fueron encontrados 24 sacos que contenían un total de 785 paquetes de presunta droga.

Los tres aprehendidos, de nacionalidad panameña y de 34, 38 y 39 años de edad, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para el debido proceso.

La Policía Nacional señaló que continuará desarrollando acciones operativas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, e instó a la ciudadanía a colaborar mediante la denuncia oportuna de actividades ilícitas.

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