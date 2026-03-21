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ENA anuncia cierres en el Corredor Sur por obras este domingo

ENA anuncia cierres en el Corredor Sur por obras este domingo
ML | Vehículos transitando por el Corredor Sur.
Redacción Web
21 de marzo de 2026

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que este domingo 22 de marzo se realizará un cierre parcial en el Corredor Sur, a la altura de la estación Delta en el entronque Hipódromo, en ambos sentidos, debido a trabajos en el cableado de servicios públicos que cruzan la vía.

Según el comunicado, los cierres se ejecutarán en intervalos no mayores a 10 minutos, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m., con el fin de minimizar el impacto en la circulación vehicular.

Asimismo, la entidad explicó que estas labores son necesarias para la instalación y adecuación de infraestructura, lo que permitirá el correcto funcionamiento de los servicios públicos en el área.

Ante esta situación, ENA recomendó a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar rutas alternas y atender la señalización colocada en el sitio. Finalmente, agradeció la comprensión y colaboración de los conductores mientras se desarrollan los trabajos.

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