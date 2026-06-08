Encuentran armas de fuego y otros artículos en la cárcel La Joyita

Diez armas de fuego, 82 municiones, 451 teléfonos celulares, 356 televisores, 35 cargadores de móviles, 61 rúteres y seis antenas son algunos de los objetos prohibidos decomisados durante la Operación Cerrojo. Este operativo fue desplegado en el Centro Penitenciario La Joyita del sábado 6 al lunes 8 de junio, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

Durante las requisas realizadas en los pabellones 05, 06, 07, 12, 13, 14, 16 y 17, también se incautaron 37 abanicos, una máquina desbrozadora (güira), 12 equipos de sonido, dos amplificadores, una antena wifi, tres paneles solares, 161 platinas, 52 sartenes eléctricas, 13 relojes para caballero, siete audífonos, 19 cables USB, tres memorias USB, un collar de fantasía, 343 sobres con sustancias ilícitas, B/. 11,873.64 en efectivo y otros 3,047 artículos prohibidos.

En el desarrollo de esta operación participaron 5,982 agentes liderados por el Ministerio de Seguridad Pública, incluyendo personal de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan). Esta coordinación interinstitucional permitió garantizar el control dentro del penal y reforzar las medidas de prevención del centro.