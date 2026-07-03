Encuentran el cuerpo sin vida del representante de Barrio Colón, Héctor Sambrano

Las autoridades del Ministerio Público confirmaron el hallazgo del cuerpo sin signos vitales de Héctor Sambrano, representante del corregimiento de Barrio Colón, en el distrito de La Chorrera. El lamentable descubrimiento se registró en un apartamento ubicado en la ciudad capital.

El Ministerio Público informó que su personal especializado se encuentra desplegado en la escena del incidente realizando el levantamiento del cadáver y recabando información, y que los datos preliminares indican que la causa de muerte podría tratarse de un estrangulamiento, según las autoridades.

Héctor Sambrano se destacaba por su rol activo dentro del Concejo Municipal de La Chorrera, donde ejercía sus funciones con regularidad en representación de los habitantes de Barrio Colón. Asimismo, era reconocido entre los residentes del sector por su constante liderazgo en diversos trabajos y proyectos comunitarios.

La noticia ha causado una profunda consternación tanto entre sus colegas del municipio como en la comunidad chorrerana, que hoy lamenta la pérdida de su autoridad local. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial que permita esclarecer las circunstancias de este hecho.