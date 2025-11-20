Entregan doctorado Honoris Causa a Alma Montenegro de Fletcher

La jurista, docente e investigadora Alma Montenegro de Fletcher recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), como reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y sus aportes al país.

“Hablar de la doctora Alma Montenegro de Fletcher es hablar de formación, análisis, pensamiento crítico e investigación. Es reconocer su autoría y sus aportes pioneros en temas como administración pública, principio de legalidad, derecho de familia y derechos de la mujer, así como en áreas actuales como ética, transparencia, nepotismo y lucha contra la corrupción”, afirmó la rectora, Nicolasa Terreros Barrios, durante el acto oficial por el 28 Aniversario de UDELAS.

La distinguida trayectoria de Montenegro de Fletcher en las ciencias sociales y el derecho incluye hitos como ser la primera mujer en ocupar cargos de alta relevancia: Fiscal Superior, Zarina Anticorrupción, Procuradora de la Administración, presidenta del Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y delegada en el Comité de Expertas de la ONU en materia de derechos humanos. Su gestión como Procuradora de la Administración dejó un legado que la consolidó como figura de referencia nacional en el ejercicio ético de la función pública.

Montenegro de Fletcher, agradeció a la rectora Terreros Barrios y a su equipo por tan digno reconocimiento, tras destacar el papel que juega la UDELAS en la preparación académica especializada y con sentido social de sus alumnos y la calidad de profesionales que entregan cada año al país.