Equipo de gobierno realizará primera reunión para abordar el tema de la mina

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo que el próximo lunes iniciará con su equipo de gobierno conversaciones sobre el futuro de la mina de cobre.

“El lunes comienzo a tener la primera reunión de nuestro equipo, para ir abordando más concretamente algunas ideas que hemos venido esbozando en el tiempo con relación al tema mina”, manifestó.

Respecto a las conversaciones con First Quantum, el mandatario indicó que “definitivamente tendrá que haber una reunión”, sin embargo, dejó claro que no será hasta que “no seamos notificados formalmente” sobre la suspensión de los arbitrajes.

Mulino reiteró sobre el impacto económico que ha tenido el cierre de la mina. En este sentido, adelantó que pidió que se agende una reunión con la Cámara Minera de Panamá para tratar sobre los proveedores de la mina.

Sobre la posible apertura de la mina expresó que “no he dicho que esa mina va a operar, eso está en proceso, pero de llegar a ser una decisión favorable con qué criterio como Presidente puedo decirle al país adiós a la mina, no va haber mina, porque 5 gatos que no pagan una planilla no quieren mina”.

“Creo que este es un tema supremamente importante, por lo que debe existir coherencia y entendimiento nacional respecto a lo que se vaya hacer allí”, destacó el mandatario.