Equipo de la CSS realiza con éxito una de las cirugías más retadoras a nivel cardiovascular

El equipo médico de la Caja de Seguro Social (CSS), en la Ciudad de la Salud, realizó con éxito una de las intervenciones cardiovasculares más complejas y desafiantes.

Se trató de una paciente con disección crónica de aorta, asociada además a un aneurisma de gran tamaño en la aorta ascendente, una condición de altísimo riesgo vital que, sin tratamiento oportuno, puede resultar fatal en cuestión de horas o días. La magnitud del caso exigió una intervención de máxima precisión quirúrgica y la participación de un equipo altamente especializado.

El procedimiento requirió el reemplazo del segmento afectado de la aorta, la sustitución de la válvula aórtica y la reimplantación de las arterias coronarias, en una cirugía de extraordinaria complejidad técnica y alto riesgo transoperatorio.

La intervención fue liderada por el Dr. Pedro Echeverría, junto a la Dra. Lizeth Saldaña, residentes de cirugía cardiovascular, y el equipo de anestesiología del Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico (CENACET), en un trabajo coordinado y multidisciplinario que fue determinante para el éxito del procedimiento.

La cirugía se desarrolló en dos etapas: una primera intervención que se extendió por más de seis horas, seguida de una segunda jornada quirúrgica destinada a la verificación meticulosa de los resultados y el cierre definitivo del procedimiento.

Gracias a la precisión del equipo y a la intervención oportuna, se logró evitar una complicación fatal, y la paciente ha mostrado una evolución favorable en su proceso de recuperación.

Este caso ejemplifica la alta complejidad de los procedimientos realizados en el Centro Nacional Especializado Cardiovascular y Torácico, así como el compromiso permanente del equipo médico que allí labora con la población asegurada que lo requiere.