Escuela de La Chorrera se beneficia con sistema solar que transforma humedad del aire en agua potable

El Centro Educativo Básico General de La Mitra cuenta con la primera fuente instalada en Panamá Oeste capaz de producir agua potable a partir de la humedad del aire, mediante una tecnología sustentada en energía solar. La iniciativa fue gestionada por el Municipio de La Chorrera, con el respaldo de la empresa Alternative Water Corp. y la colaboración del Ministerio de Educación (Meduca), como parte de un proyecto social orientado a llevar soluciones sostenibles de suministro hídrico a distintas comunidades del país.

Esta tecnología capta la humedad del ambiente, la condensa y la somete a un riguroso proceso de purificación para obtener agua apta para el consumo humano, sin depender de pozos, tuberías ni de la red eléctrica convencional.

El alcalde Eloy Chong destacó que el proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el gobierno local, el sector privado y el Meduca, beneficio directo que impactará a estudiantes, docentes y personal de la comunidad educativa. Por su parte, Alexander Ermakov, gerente de Alternative Water Corp., explicó que el equipo fue diseñado para operar de forma autónoma y con bajo impacto ambiental, especialmente en áreas donde el acceso al agua potable constituye un desafío constante. Este dispositivo representa la segunda fuente con esta tecnología instalada en un centro escolar del territorio nacional.

La primera fue ubicada en la Escuela Bijagual, en Metetí, provincia de Darién. La compañía contempla continuar con la distribución de estos sistemas en zonas de difícil acceso como parte de su programa de responsabilidad social.