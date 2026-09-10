Especialistas de la CSS tratan en Chiriquí un pseudoaneurisma de la arteria pulmonar

Un equipo multidisciplinario de la Caja de Seguro Social (CSS) trató en Chiriquí a un paciente de 41 años con un pseudoaneurisma de la arteria pulmonar derecha, una lesión poco frecuente que presentaba riesgo de ruptura y una hemorragia potencialmente fatal.

El paciente, Leonardo Pineda Jordán, residente de KM 32, en el distrito de Barú, ingresó al Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L. luego de presentar vómitos con sangre y un desmayo. Una angiotomografía computarizada permitió detectar una lesión de gran tamaño.

Para reparar la arteria sin comprometer el flujo sanguíneo, especialistas del servicio de Cirugía Cardiovascular y Torácica combinaron técnicas endovasculares. El procedimiento incluyó la colocación de un stent aórtico forrado y la embolización con coils, unas espirales metálicas utilizadas para ocluir la cavidad dañada.

El cirujano cardiovascular y subdirector de Docencia e Investigación, Dr. Chi Shing Man Wan, explicó que este tipo de lesiones representa aproximadamente el 1 % de los aneurismas vasculares torácicos documentados a nivel mundial.

«En nuestra experiencia previa solo habíamos tratado dos casos similares; este es el tercero en el país y el primero en nuestro centro hospitalario en muchos años», señaló Man Wan.

Según explicó, el abordaje combinó conceptos utilizados en tratamientos aórticos y técnicas de neurointervencionismo.

Tras la intervención, Pineda Jordán evolucionó favorablemente. «Antes sentía unos punzaditos... hoy me siento mucho mejor, respiro bien y con ganas de irme a casa», manifestó el paciente.