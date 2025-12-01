Especialistas del Santo Tomás cuestionan proyecto de integración Minsa-CSS

La Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) divulgó una carta en la que hacen un llamado de atención ante la propuesta del presidente José Raúl Mulino de instalar una comisión que trabaje en el proceso de integración de los servicios de salud del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

Los galenos recalcaron que “los fondos de la CSS pertenecen exclusivamente a los asegurados trabajadores” y no al Gobierno ni al Minsa, por lo que exigen que cualquier comisión que se conforme debe contar con igual representación del gobierno y los trabajadores.

“Solicitamos al Gobierno que al instalarse dicha Comisión se convoque también a igual cantidad de representantes de los Trabajadores que son los verdaderos dueños de la Caja de Seguro Social”, expresa la nota.

Los médicos subrayaron que el Gobierno y el Minsa no pueden ser exclusivamente rectores de la Salud en Panamá, ya que también tienen la responsabilidad económica de pagar por los servicios de salud de los no asegurados y sería una “aberración” cargar a la CSS con toda la población.

“No podemos permitir que se utilice el dinero de los contribuyentes trabajadores de la CSS en proyectos en los que no se ha definido cómo el Estado velará por los ciudadanos no asegurados. La crisis en la que se encuentra la CSS puede agravarse si es cargada con la atención exclusiva de toda la población, independientemente de que sean o no asegurados”, detalla la nota.

Plantearon que antes de intentar unir estas dos entidades se debe subsanar los problemas, para no caer en un modelo que ha demostrado su ineficiencia en países como Colombia.

Al respecto el Ministerio de Salud, emitió un comunicado en el que asegura que el proceso de integración de servicios con la Caja de Seguro Social (CSS) no implicará, en ningún caso, trasladar costos de atención a los pacientes no asegurados a las finanzas de la CSS.

“Dentro del proceso de integración, cada institución (MINSA y CSS) asumirá los costos generados por la atención de los pacientes en las instalaciones de salud, tanto del Minsa como de la CSS. Esta integración Minsa–CSS tiene como objetivo principal optimizar los recursos del sistema público de salud, eliminando la duplicidad de servicios y fortaleciendo la atención para toda la población. Con esta estrategia se busca garantizar un uso más eficiente de la infraestructura, el personal y la capacidad instalada, asegurando un acceso oportuno y de calidad”, resaltó la institución.