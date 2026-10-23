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¿Está la UP secuestrada por grupos radicales?

Analistas advierten sobre riesgos para la convivencia universitaria, el orden institucional y la libertad académica tras incidentes ocasionados por grupos radicales

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Cortesía | Otros grupos dentro de la UP.
Redacción
23 de octubre de 2026

La actuación de grupos radicales en la Universidad de Panamá vuelve a generar cuestionamientos tras una serie de incidentes que han afectado el desarrollo de actividades dentro del campus. Entre los hechos recientes figuran la interrupción de un conversatorio con una escritora israelí sobreviviente de los ataques terroristas perpetrados por Hamás y las acciones que obstaculizaron la inspección de la infraestructura de la Facultad de Derecho por parte de bomberos expertos de Estados Unidos.

Al respecto, el analista y consultor Rubén Paul Almengor sostuvo que: “La autonomía protege la producción científica y la libertad de cátedra, pero cuando dentro de un campus se sabotean actividades institucionales mediante la fuerza o el hostigamiento, se configuran riesgos directos a la seguridad nacional y al orden público”.

Al referirse a lo ocurrido en la Facultad de Derecho, consideró que el episodio no constituyó un hecho aislado ni una manifestación académica espontánea, sino un acto deliberado de hostigamiento y coacción que, según Almengor, estaría vinculado con células que responden a líneas ideológicas de una izquierda radical internacional.

Por su parte, el sociólogo y catedrático Milcíades Pinzón expresó, “yo siento que estamos en un punto donde los grupos estudiantiles no quieren resolver los problemas sobre consensos, sino lo que buscan es imponer la visión que ellos tengan y esto no solamente se ve en los grupos de la universidad, sino también a nivel nacional”.

Sanciones

El abogado Adolfo Linares planteó que las autoridades de la Universidad de Panamá deben recurrir a las disposiciones disciplinarias vigentes para responder a comportamientos que interfieran con el desarrollo normal de las actividades académicas e institucionales.

El jurista enfatizó que “yo creo que lo que vale ahí es aplicarle el reglamento de conducta de la UP y todas las sanciones correspondientes que quepan, ya sea expulsión o suspensión. Estas clases de comportamientos no se deben dar en ninguna universidad”.

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El Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre y el grupo Reforma Estudiantil son algunos de los grupos radicales
De acuerdo a fuentes oficiales muchos de los que pertenecen a los grupos radicales tienen más de 15 años de estar en la UP como estudiantes
Agredieron a un estudiante que había ganado las elecciones

ml | Otro de los hechos en los que han estado involucrados los grupos radicales fue la agresión contra el exestudiante Yender Sulbarán. El 25 de abril de 2025, Sulbarán denunció a través de los medios de comunicación que fue víctima de violencia cuando, junto a su nómina, iba a recibir las credenciales tras ganar las elecciones. “Nos sacaron a golpes y patadas de la Facultad de Derecho”, detalló. Posteriormente, según cuenta, sabotearon una actividad académica en el auditorio José Dolores Moscote.

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