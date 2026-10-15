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Estados Unidos dirige la ayuda humanitaria a cuatro provincias

El gobierno de Estados Unidos se comprometió a aportar $5 millones en asistencia humanitaria para Panamá

Estados Unidos dirige la ayuda humanitaria a cuatro provincias
Cortesía | Unidad de la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, 1-228.º Regimiento de Aviación.
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ML | Embajador Kevin Cabrera entrega 17 camiones de carga pesada.
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Cortesía | Unidades suben la carga a la aeronave.
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Cortesía | Suben ayuda al helicóptero CH-47 Chinook.
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Cortesía | ACNUR brindar asistencia a los afectados.
Redacción
15 de octubre de 2026

Unidades del Ejército de EE. UU. asignadas a la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo y al 1-228.º Regimiento de Aviación intensificaron las labores de apoyo logístico en el Aeropuerto de Panamá Pacífico, donde fueron captadas asegurando palés de suministros a bordo de un helicóptero CH-47 Chinook.

Esta operación responde a una solicitud del gobierno panameño para respaldar la asistencia de emergencia liderada por el Departamento de Estado en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera, detalló que camiones con ayuda humanitaria, canalizada a través de ACNUR, ya se dirigen a Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas con 2,500 mantas, 2,900 mosquiteros, 750 lonas, 200 carpas familiares, 1,290 kits de cocina y 500 colchonetas para beneficiar a unas 12,000 personas.

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