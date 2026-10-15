Estados Unidos dirige la ayuda humanitaria a cuatro provincias

Unidades del Ejército de EE. UU. asignadas a la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo y al 1-228.º Regimiento de Aviación intensificaron las labores de apoyo logístico en el Aeropuerto de Panamá Pacífico, donde fueron captadas asegurando palés de suministros a bordo de un helicóptero CH-47 Chinook.

Esta operación responde a una solicitud del gobierno panameño para respaldar la asistencia de emergencia liderada por el Departamento de Estado en las zonas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera, detalló que camiones con ayuda humanitaria, canalizada a través de ACNUR, ya se dirigen a Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas con 2,500 mantas, 2,900 mosquiteros, 750 lonas, 200 carpas familiares, 1,290 kits de cocina y 500 colchonetas para beneficiar a unas 12,000 personas.