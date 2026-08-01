Estamentos de seguridad de Panamá y EE.UU. Realizan entrenamientos previo a los ejercicios Panamax

Los estamentos de seguridad de Panamá, junto con unidades del Ejército y la Infantería de Marina de los Estados Unidos, realizaron este sábado en San Lorenzo, provincia de Colón el entrenamiento en selva denominado “Milla Verde”, una de las fases de preparación previa a los ejercicios multinacionales Panamax, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas para responder a amenazas como el crimen organizado transnacional y eventuales riesgos contra el Canal de Panamá.

El director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Luis De Gracia, explicó que “como es sabido, en Panamá se están llevando a cabo entrenamientos en conjunto con unidades de Infantería de Marina y otros estamentos de defensa de los Estados Unidos. Estos entrenamientos, llamados ‘Milla Verde’, consisten en una caminata forzada que se mantiene durante una hora”.

De Gracia indicó que entre los principales objetivos de estas actividades se encuentran fortalecer la colaboración bilateral, compartir buenas prácticas y elevar el nivel de preparación de las unidades participantes antes del inicio de los ejercicios Panamax.

“Todo esto forma parte de la fase previa de los ejercicios Panamax para tener las capacidades listas ante una amenaza emergente”, afirmó.

El jefe del Senan añadió que este tipo de entrenamiento permite a los estamentos de seguridad prepararse para enfrentar desafíos como el crimen organizado internacional, así como otros escenarios que puedan representar riesgos para la seguridad del Canal de Panamá y del país.

Por su parte, el subteniente del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Rodolfo Saint Yong, destacó que “esta es la parte final del entrenamiento que consiste en operaciones en jungla. Me siento contento de estar aquí porque es la etapa culminante. Como panameño que pertenece a las fuerzas de seguridad es una grata experiencia, ya que los entrenamientos son completamente en inglés, siendo esa una herramienta principal para la carrera”.

Saint Yong señaló que el intercambio con las fuerzas estadounidenses también permite fortalecer las capacidades operativas del Senafront.

“A nosotros, como Senafront, nos ayuda a adoptar maniobras norteamericanas y adaptarlas a las panameñas”, concluyó.