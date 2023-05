Este lunes arrancan los trabajos para el Proyecto del Saneamiento del Río Matasnillo.

Residentes, comerciantes y público en general, de los sectores de los Libertadores, Miraflores, Hato Pintado y Ave. Fernández de Córdoba, de los corregimientos de Betania y Pueblo Nuevo, distrito de Panamá, serán testigos del inicio de los trabajos de exploración geotécnica que permitirá desarrollar el proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL RÍO MATASNILLO”, a partir de este lunes 29 de mayo hasta el 08 de junio de 2023 y por espacio de once (11) días, en su primer tramo.

Rafael Díaz, coordinador general del Programa Saneamiento de Panamá (PSP), reveló que, para el desarrollo de estos trabajos, la entidad, a través del Consorcio BRD Saneamiento se tiene contemplado cierres parciales y transitorios de: Calle 79B Oeste, Calle 77B Oeste, Calle Otawa, Avenida Simón Bolívar, Avenida 12 de Octubre y Avenida Fernández de Córdoba frente a Ultracom, en horario de lunes a sábado: diurno de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y nocturno de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Precisó que, “los trabajos de exploración geotécnica que no es más que una serie de actividades direccionadas a reconocer las características físicas y mecánicas del suelo, con lo cual se estarán desarrollando en 4 tramos, en esta oportunidad en el primer tramo se contemplan sectores de los corregimientos de Betania y Pueblo Nuevo y así sucesivamente estaremos anunciando a la ciudadanía la programación de los trabajos en los tramos restantes”.

Aclaro el alto funcionario que los días feriados no se estará laborando, por lo cual durante el desarrollo de la obra y con la finalidad de mantener el bienestar de la comunidad y sus moradores, de manera preventiva se tomarán los controles de seguridad y orden, en el área de influencia directa.

“De surgir alguna afectación, la ciudadanía en general puede contactar al Consorcio BRD Matasnillo, a la Lcda. Elia Avilés al teléfono celular: 6582-0596 o al correo: [email protected] en horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. También puede contactar al Programa Saneamiento de Panamá, a través del teléfono: 235-8601 ext. 1443 a la Lcda. Dagmar López (Gestión Social), al correo: [email protected], en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.”.

El Programa Saneamiento de Panamá como entidad responsable con la ciudadanía ofrece disculpas a los residentes y comerciantes por las molestias que puedan causar y agradece su compresión y colaboración brindada para la culminación de los trabajos y les exhorta a cumplir con las recomendaciones ofrecidas, para garantizar la sostenibilidad del sistema, subrayó el coordinador general del PSP.