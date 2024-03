Este sábado será la consagración de nuevo sacerdote de la Arquidiócesis de Panamá

En la Catedral Basílica Santa María la Antigua, el sábado 16 de marzo, a las 10:00 de la mañana, el diácono Fernando Suárez Chacón recibirá la imposición de manos y oración consagratoria, del arzobispo José Domingo Ulloa Mendieta, que le constituirá como nuevo sacerdote para la Arquidiócesis de Panamá.

“Asumo el don de este ministerio que Jesús me ha concedido con responsabilidad, llevándolo adelante con alegría, ahínco, empeño y entrega. Esta misión tiene sus exigencias; por lo que pido al Señor me dé la fuerza y la fortaleza para perseverar desde mis raíces en esta vocación a la que he sido llamado”, manifestó, Suárez Chacón, quien ha recibido con alegría la notificación de su próxima ordenación.