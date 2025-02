Estrategia de seguridad contra el crimen ¿ha tenido efectividad?

La operación Panamá 3.0 y el Plan Firmeza 2024-2029, son parte de las estrategias del gobierno encaminadas a “devolverle la seguridad a los panameños y erradicar las pandillas delincuenciales”, según han expresado durante sus lanzamientos.

Además, las autoridades han implementado toques de quedas en algunos distritos, sin embargo, gran parte de la ciudadanía debate en la efectividad de estos operativos.

Los cuestionamientos de los panameños se dan en medio de robos y homicidios que se han suscitado a plena luz del día durante las últimas semanas. El representante de Rufina Alfaro, Iván Cheribin, indicó que “ese movimiento de los jefes de zonas policiales no da oportunidad de que se pongan planes a largo plazo. Eso no da oportunidad que se vean bien los temas de seguridad de cada sector”. En el área de los transportistas también se vive inseguridad, así manifestó Jorge Dimas, presidente de la Cámara Nacional de Transporte. “No se ve que se ha incrementado el pie de fuerza policial, no se hacen operativos. Muchos compañeros han sido ultimados”, agregó Dimas.