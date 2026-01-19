Estudiantes de medicina exigen al Ifarhu pago de sus becas

Más de 100 estudiantes de medicina de universidades privadas protestaron este lunes 19 de enero en la sede del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) para exigir que cumpla con el pago de sus becas.

De acuerdo con los universitarios, las becas fueron obtenidas en el 2022 mediante un convenio entre esta entidad y el Ministerio de Salud (Minsa). Además, expresaron su preocupación porque en sus centros de estudios están matriculando y necesitan realizar sus pagos.

José Bravo, secretario general del Ifarhu, explicó que las becas no fueron tramitadas en el periodo que correspondía.

“Son personas beneficiadas con el convenio Minsa-Ifarhu 22 y 23. Estamos conversando con los centros de estudios de cada uno de los jóvenes para ver cómo podemos ganar tiempo para luego gestionar legalmente la debida aplicación de sus beneficios”, señaló Bravo.