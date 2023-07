Excancilleres reaccionan a palabras del presidente colombiano Petro sobre el Canal de Panamá

Dos excancilleres de la República reaccionaron tras las declaraciones hechas por el presidente de Colombia Gustavo Petro, quien calificó a Panamá como “una de las zonas más ricas de Colombia” y también se lamentó sobre la pérdida del Canal.

José Miguel Alemán, excanciller durante la administración de Mireya Moscoso, explicó a Metro Libre que “es evidente por sus reiterados exabruptos que hay una desconexión entre la lengua del presidente Petro y su cerebro. O eso, o ignora o desconoce la historia, para lo cual sería recomendable que alguien le explique la diferencia entre el Virreinato de la Nueva Granada, Las Provincias Unidas de la Nueva Granada, la Real Audiencia de Panamá, la Gran Colombia, la República de Colombia y la República de Panamá”.

Agregó que “su desacertado comentario en San Andrés requiere una respuesta de nuestra Cancillería, en el nivel apropiado que corresponda”.

Por su parte, el excanciller José Raúl Mulino comentó que las palabras de Petro son “una dolencia tardía. El Canal es panameño y seguirá siendo de Panamá”.

Las declaraciones de Petro: “La patria es un ser vivo, no una estatua de mármol o de bronce, no es inerte, es un fluir de la historia y se construye desde las decisiones de sus sociedades equivocadas o no, así fue con Panamá, perdiendo una de las zonas más ricas de Colombia, mientras que nosotros nos matábamos entre sí entre liberales y conservadores perdíamos el Canal de Panamá, perdíamos el territorio que nos comunicaba”, sostuvo Petro.