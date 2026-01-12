$!Expectativa por la audiencia del caso Odebrecht que se inicia hoy

Para hoy está prevista la audiencia ordinaria del denominado caso Odebrecht, uno de los expedientes de corrupción más relevantes en la historia judicial del país, según afirman los analistas.

De acuerdo con el Órgano Judicial, la jueza primera de liquidación de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez Morán, reprogramó el pasado 20 de enero de 2025 la audiencia ordinaria del caso. En esa ocasión se estableció un calendario principal entre el 11 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025, así como fechas alternas para hoy 12 de enero al 13 de febrero de 2026, ante las dificultades para avanzar en el proceso.

Sobre las expectativas en torno a la audiencia de hoy, la exprocuradora Ana Matilde Gómez señaló que “lo fundamental es que finalmente se logre su efectiva celebración y que la principal expectativa es que la audiencia se realice y, a corto plazo haya consecuencias coherentes con los resultados de las investigaciones”.

Sin embargo, el abogado Basilio González expresó que “el caso podría enfrentar un nuevo revés debido a la falta de sustento legal y a la disponibilidad de la jueza Marquínez, quien actualmente ejerce funciones dentro del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

González explicó, que el doble rol de la jueza designada en su momento por la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, dificultaría que pueda desligarse de sus responsabilidades en el SPA para retomar el proceso bajo el sistema inquisitivo en el que se tramita el caso Odebrecht.

Finalmente, el abogado expresó que, “como ocurrió en la audiencia anterior, los testigos de la fiscalía no comparecerán, lo que se convertiría en una nulidad más de las 20 que ya se han identificado en el expediente compuesto por 2,846 tomos, contribuyendo a una nueva suspensión.