Explosión en embarcación en Puerto de Vacamonte deja un fallecido

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que en la mañana de este sábado 27 de septiembre de 2025 se registró una explosión en la embarcación “Mariscos 12” mientras se realizaban labores de reparación en el Puerto de Vacamonte, lo que resultó en una persona fallecida.

Según informó la entidad, personal de la AMP se encuentra en el lugar y ha iniciado de inmediato las investigaciones correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes, para determinar las causas del incidente.

El coronel Ángel Delgado, director nacional de Calamidades Conexas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), detalló que la emergencia fue atendida por unidades de la estación de bomberos de Nuevo Arraiján, quienes respondieron a la alerta recibida alrededor de las 10:45 a.m.

De acuerdo con el coronel Delgado, se presume que la explosión fue provocada por trabajos de soldadura que se realizaban en la nave. Por su parte, la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos ha iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del incidente, mientras la AMP mantiene supervisión directa en el sitio.