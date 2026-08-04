Expulsan de Panamá a ciudadano de EE.UU. requerido por delitos de drogas

Un ciudadano cubano nacionalizado estadounidense, que mantenía una orden de arresto vigente en el estado de Florida por presuntos delitos relacionados con la comercialización de cocaína y la venta de sustancias controladas, fue expulsado de Panamá, informó el Servicio Nacional de Migración.

De acuerdo con la entidad, el extranjero fue remitido desde la Regional de Chiriquí y permanecía albergado en el Centro de Detención Administrativa Migratoria Masculino.

Como parte del procedimiento, inspectores del Servicio Nacional de Migración lo trasladaron bajo custodia hasta su país de destino, donde fue entregado en cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.