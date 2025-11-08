Falla en línea de transmisión eléctrica afecta la potabilizadora de Chilibre

La Empresa Nacional de Servicios Eléctricos (ENSA) informó que este sábado, 8 de noviembre, se registró una falla en la línea de transmisión, lo que afectó inicialmente a 148 mil clientes en la provincia de Colón excepto Costa Abajo, así como a los usuarios conectados a las subestaciones de Chilibre y Calzada Larga.

Asimismo, la empresa detalló que hacia las 11:10 a.m. se logró restablecer el suministro eléctrico para todos los clientes de las subestaciones de Chilibre y Calzada Larga, incluyendo instituciones como IDAAN, CEMEX y Bahía Las Minas.

ENSA agregó que los trabajos continúan para recuperar el servicio de los usuarios afectados, con el objetivo de normalizar la situación a la brevedad.