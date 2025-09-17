Fallece el sacerdote Patricio Hansen

El arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa Mendieta informó este miércoles, 17 de septiembre, el fallecimiento del reverendo padre Patricio Hansen, destacando su entrega al ministerio sacerdotal y el legado que deja en la Iglesia católica.

“Con profundo dolor cristiano comunicamos a toda la comunidad eclesial el sensible fallecimiento del R.P. Patricio Hansen, quien partió a la Casa del Padre después de haber servido con generosidad y fidelidad en el ministerio sacerdotal”, expresó Ulloa en un comunicado.

El arzobispo agradeció la vida y labor pastoral de Hansen: “Damos gracias a Dios por su vida entregada al anuncio del Evangelio, a la atención pastoral de tantas comunidades y a la edificación de la Iglesia. Su testimonio de fe y servicio permanecerá como ejemplo para todos”.

“Elevamos nuestras oraciones al Señor de la Vida para que le conceda el descanso eterno y a sus familiares, hermanos sacerdotes y fieles que lloran su partida, la esperanza y el consuelo de la fe”, concluyó.