$!Fallece histórico dirigente del PRD Mitchell Doens

El dirigente histórico del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y escritor panameño Mitchell Doens falleció ayer, a los 79 años, luego de permanecer hospitalizado desde el viernes en el Hospital Santo Tomás por una neumonía.Doens sufrió un paro cardíaco la mañana del lunes, según fuentes cercanas al político.Tras conocerse la noticia, políticos, empresarios, amigos y otras figuras de la vida pública expresaron sus condolencias. 'Quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de Mitchell Doens. Se va un dirigente de convicciones firmes y, para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, un amigo como pocos. Acompaño a sus familiares y seres queridos en este difícil momento', expresó el Contralor Anel ‘Bolo’ Flores. Por su parte, el expresidente Ricardo Martinelli también expresó sus condolencias a los familiares de Doens.