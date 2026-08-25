$!Fallece histórico dirigente del PRD Mitchell Doens

La muerte de Mitchell Doens generó reacciones de pesar entre políticos, empresarios y amigos, quienes destacaron su trayectoria y vocación de servicio

El dirigente histórico del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y escritor panameño Mitchell Doens falleció ayer, a los 79 años, luego de permanecer hospitalizado desde el viernes en el Hospital Santo Tomás por una neumonía. Doens sufrió un paro cardíaco la mañana del lunes, según fuentes cercanas al político. Tras conocerse la noticia, políticos, empresarios, amigos y otras figuras de la vida pública expresaron sus condolencias. “Quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de Mitchell Doens. Se va un dirigente de convicciones firmes y, para quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, un amigo como pocos. Acompaño a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, expresó el Contralor Anel ‘Bolo’ Flores. Por su parte, el expresidente Ricardo Martinelli también expresó sus condolencias a los familiares de Doens.







“A pesar de estar en campos políticos radicalmente distintos, fue mi compañero de trabajo al inicio de nuestras vidas profesionales y nuestra amistad nunca se afectó. He perdido a un gran amigo”.

“Más allá de las diferencias y debates políticos, fue un hombre comprometido en el ejercicio de la función pública que defendió sus ideas con firmeza, altura y un profundo sentido de Estado”.

“Me uno al duelo que embarga a Panamá por la partida de un grande de nuestra historia. Reconozco su trayectoria y su defensa del ideario torrijista, así como su compromiso con Panamá y con el PRD”.

“Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Mitchell Doens, un dirigente que dedicó gran parte de su vida a la política y al Partido Revolucionario Democrático”.

“El PRD lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Mitchell Doens, destacado dirigente, exsecretario general y figura de importantes momentos de la historia política de nuestro colectivo”.

“Descansa en paz Mitchell Doens, mis más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y a todos los que compartieron con él su vida pública, sus logros y sus luchas”.

“Fuimos adversarios políticos por décadas, pero hace ya unos años superamos todas nuestras diferencias y pude apreciar, conocer y entender a un ser humano excepcional”.

“Con profundo pesar despido a mi gran amigo y compañero de lucha incondicional. Un ser humano excepcional, un panameño que dedicó su vida a construir patria y un hombre de familia ejemplar”.

“Mitchell fue parte de una generación de luchadores que defendió con patriotismo nuestra soberanía. Fiel a sus ideas, dejó una huella perdurable en la vida política nacional y en quienes lo conocimos”.

Trayectoria marcada por la política y el servicio público