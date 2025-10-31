Fallece la segunda persona del incendio del PH Alsacia Towers

Tras 14 días en estado crítico, la señora Nilka de Obaldía, víctima de la explosión en el PH Alsacia Towers, falleció la tarde del jueves 30 de octubre, confirmaron los familiares.

La mujer de 62 años presentaba quemaduras en el 40% de su cuerpo, víctima del siniestro del pasado 16 de octubre. Con la muerte de Nilka de Obaldía ascienden a dos los fallecidos tras el suceso. La primera persona en fallecer fue Ámbar Guelfi.

En tanto, Ian Franco Cuervo Guelfi, de 9 años, sigue recluido en el Hospital del Niño.