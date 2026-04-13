Fallece sargento de la Policía Nacional tras ser herido en El Chorrillo

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) y la Policía Nacional (PN) expresaron su profundo pesar por el fallecimiento del sargento segundo post mortem Albis Espinoza, quien resultó herido por impactos de arma de fuego en el corregimiento de El Chorrillo, en cumplimiento de su deber.

“Como familia policial, repudiamos enérgicamente este acto criminal que hoy enluta a nuestra institución. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros”, sostuvo la Policía.

Mientras que el Ministerio de Seguridad Pública resaltó que “no descansaremos hasta dar con los responsables de este cobarde hecho y llevarlos ante la justicia”.