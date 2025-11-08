Familiares y amigos despiden a Esteban De León con misa en la 24 de Diciembre

Familiares y amigos dieron el último adiós al joven Esteban De León este sábado, 8 de noviembre, en una misa celebrada en la Parroquia Espíritu Santo, en el corregimiento de 24 de Diciembre.

La despedida estuvo marcada por décimas, tamboritos y mariachis, en homenaje a su memoria.

El cuerpo de De León fue localizado el pasado 5 de noviembre, detrás de una iglesia en la citada comunidad. Tras el hallazgo, las autoridades iniciaron investigaciones que llevaron a la captura de un presunto implicado en el distrito de Arraiján.

El caso ha generado conmoción en la comunidad, que se ha unido para rendir homenaje al joven y acompañar a su familia.