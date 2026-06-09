Fuga en La Joyita: 21 condenas y más de 100 detenciones provisionales

Un total de 21 sentencias condenatorias han sido dictadas en procesos relacionados con la evasión de privados de libertad del Centro Penitenciario La Joyita. De estas condenas, cinco corresponden a penas de 36 meses de prisión, 14 a 42 meses de cárcel, una a 44 meses y otra a 47 meses de prisión, informaron de la Procuraduría General de la Nación.

Estas sanciones se sumarán a las penas efectivas que los sentenciados deben cumplir por los delitos principales que motivaron originalmente su privación de libertad, indicaron las autoridades.

La Procuraduría detalló además que 147 personas han sido judicializadas por estos hechos. Como parte de los procesos realizados, en 33 audiencias de control de garantías se obtuvieron 126 medidas de detención provisional.

Las investigaciones y procesos judiciales continúan. Para este martes está prevista la reanudación de dos audiencias que quedaron pendientes de la semana anterior, según un informe de la Procuraduría.