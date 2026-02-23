Fundacáncer realiza primera jornada del año para detectar cáncer de piel

Fundacáncer realizó este fin de semana su primera jornada del año dedicada a la detección temprana de cáncer de piel, actividad que tuvo lugar en el Parque Urracá y que permitió atender a 200 personas mediante evaluaciones gratuitas de lunares y lesiones cutáneas.

Se detalló que, además de las consultas dermatológicas, se efectuaron 26 mamografías sin costo, con apoyo del Despacho de la Primera Dama, ampliando el alcance de la jornada hacia el cáncer de mama.

Desde horas de la mañana, médicos especialistas recibieron a los asistentes, hombres y mujeres de distintas edades, que buscaban revisar su salud. Durante la actividad, se realizaron evaluaciones clínicas orientadas a identificar signos de alerta en la piel y a explicar a los pacientes los pasos a seguir ante lesiones sospechosas. En paralelo, laboratorios aliados instalaron una pequeña feria informativa sobre productos y servicios vinculados al cuidado dermatológico.

La directora ejecutiva de Fundacáncer, Patricia Méndez Chiari, señaló: “Cada jornada es una oportunidad para salvar vidas. La detección temprana marca la diferencia entre un tratamiento adecuado y un diagnóstico tardío. Nos alegra ver la respuesta de la población y saber que estamos ayudando a crear una cultura de prevención”.

Por su parte, la dermatóloga Shariel Saldaña, miembro de la Asociación Panameña de Dermatología, recordó la importancia de estar atentos a cambios en la piel. “El cáncer de piel es uno de los más comunes, pero también uno de los más prevenibles y tratables si se detecta pronto. Invitamos a la población a observar cambios en lunares, manchas o heridas que no cicatrizan y a consultar a un especialista ante cualquier duda”, indicó.