Gabinete designa a dos magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia

El Consejo de Gabinete aprobó este martes, 28 de octubre, las designaciones de Guimara Darcel Aparicio Ortega como magistrada suplente en la Sala Primera de lo Civil y Juan Carlos Tatis Castillo para magistrado suplente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

La magistrada suplente designada Guimara Darcel Aparicio Ortega se graduó en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá, Capítulo de Honor Sigma Lambda, en 1990.

Además, es magíster en Derecho Privado con Especialización en Responsabilidad Civil por la misma casa de estudios. Se desempeñó como directora del Semanario de Sistemas Jurídicos, y ha brindado consultoría jurídica a distintas firmas de abogados nacionales.

Igualmente, ocupó el cargo de Asistente de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Tercera.Ha sido juez titular de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, del Primer Distrito Judicial.

También ejerció como magistrada suplente Personal del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. Hasta hoy se desempeña como magistrada del Primer Tribunal Superior del Órgano Judicial.

Por su parte, el magistrado suplente designado Juan Carlos Tatis Castillo es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, también en la generación de 1990.

Ha sido juez municipal de Pocrí, provincia de Los Santos; juez Duodécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, magistrado del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y hasta la fecha se desempeñaba como magistrado del Cuarto Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en la Jurisdicción de Insolvencia.

Fue miembro de la comisión redactora que elaboró el proyecto de la hoy Ley 12 de 19 de mayo de 2016, que establece el Régimen de los Procesos Concursales de Insolvencia y otras disposiciones.

Con estas decisión, se les asignan suplentes a los magistrados principales Gisela Agurto (Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral), y Carlos Villalobos (Sala Primera de lo Civil).