Geisha de Panamá se vendió en 10,005 dólares el kilogramo

ml | Con 10,005 dólares por kilogramo (4,538.19 dólares por libra), el Geisha de Panamá impuso un nuevo récord mundial en la subasta electrónica del Best of Panama (BOP). Sus organizadores informaron que se vendió un lote de 25 kilogramos (55 libras) de la variedad Geisha en proceso lavado: “Carmen Geisha - Carmen Estates By Panama Red Carmen Café Trading” a un costo total de 250,125 dólares.

Este café cultivado sobre los 1900 metros de altura fue comprado por la empresa Coffee Tech de Nueva Zelanda, siendo el precio más alto de la subasta electrónica y por primera vez, un café lavado logra un alto precio, confirmó Hunter Tedman, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés). Detallaron que Con 2,504 dólares por kilogramos (1,135.79 dólares por libra), el lote “De La Rosa Mount Totumas Cloud Forest - Mount Totumas Coffee” se convirtió en el mejor precio de los Geishas Naturales de esta subasta electrónica, un café que nace en el corazón de las montañas de Tierras Altas de Chiriquí, al occidente de la capital panameña, entre los 1800-1900 metros sobre el nivel del mar.