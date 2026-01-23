Gira en Davos abre oportunidades para la cooperación y la inversión

La gira de trabajo del presidente de la República, José Raúl Mulino, en el Foro Económico Mundial 2026 en Davos, Suiza, culminó, informaron de presidencia.

Detallaron en comunicado que el mandatario tuvo participación en paneles empresariales y reuniones directas de alto nivel corporativo y de gobierno, donde “logró nuevas oportunidades para inversión y generación de empleos en Panamá. Uno de ellos es el aumento de frecuencias de la aerolínea europea KLM que ya entró en vigor”.

Entre los beneficios que resaltaron, el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, acordó una alianza para el intercambio de experiencias en el sector marítimo y el combate conjunto contra el narcotráfico.

En tanto, gigantes como Microsoft y DP Word (de soluciones logísticas y terminales portuarias); la naviera Maersk y el banco Citi confirmaron planes de expansión en Panamá. En el caso de DP World, “informó que tiene gran interés en establecer operaciones tanto en el Pacífico como en el Atlántico de Panamá”, aseguran.

Por su parte, Microsoft explora facilitar el otorgamiento de licencias de sus programas y dotación de computadoras para las escuelas.

El presidente Mulino también conversó con figuras públicas como jefes de Estado y altas autoridades de Suiza, Suecia, Singapur, Ecuador y Estados Unidos, entre otros.

Dentro de estas reuniones, el presidente de Singapur prometió cooperar con Panamá para restablecer inversiones en los sectores aeronáutico y tecnológico, además de acercar a los sectores empresariales de ambos países a través de una pronta misión empresarial.