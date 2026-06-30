Gobierno aprueba licitación para rehabilitación de la Autopista Centenario por B/. 606.5 millones

El ente rector del Régimen de Asociaciones Público-Privadas (APP), presidido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aprobó el inicio del proceso de licitación del proyecto “Rehabilitación, Mejora y Mantenimiento por Estándares de Desempeño de la Autopista-Centenario”, obra vial estimada en B/.606.5 millones que contempla intervención en 42.5 kilómetros de infraestructura entre la vía Centenario y la autopista Arraiján–La Chorrera.

Según las autoridades, el proyecto beneficiaría a más de 485 mil personas y durante su ejecución se prevé la generación de más de 12 mil empleos directos e indirectos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), culminó su fase de factibilidad tras la aprobación del Informe Técnico Definitivo, el Pliego de Cargos, el Contrato APP y sus anexos.

Conforme al reporte oficial, el plan vial ha sido dividido en seis tramos e incluye la rehabilitación, mejora y mantenimiento de dos de los principales corredores que conectan la provincia de Panamá con Panamá Oeste. El contrato tendrá una vigencia de 30 años, durante los cuales se contempla el mantenimiento de la infraestructura bajo estándares de desempeño establecidos contractualmente.

“Lo más importante de esto es que estos proyectos (vía APP) cuando se hacen, se hacen con mantenimiento, y no son mantenimiento de dos o tres años, son mantenimientos de 15, 20 o 30 años y que al final estamos quitando un peso importante a los próximos gobiernos y obviamente le damos una tranquilidad y efectividad a que esos proyectos van a estar bien mantenidos, para el buen uso que pueda darle el país”, destacó el ministro Orillac.

El proyecto también contempla la incorporación de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) para la gestión del tráfico y la atención de incidentes, con el objetivo de mejorar la conectividad y reducir tiempos de traslado y costos operativos.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó el impacto de las inversiones viales en la movilidad entre Panamá y Panamá Oeste.

“En este gobierno, a través del MOP, vamos a dejar andando estos tipos de proyectos (viales) con paso firme, para ir alivianando el martirio que representa para los cientos de miles de panameños venir y regresar de Panamá a Panamá Oeste. El anhelo del MOP es reparar todas las vías, principalmente la carretera interamericana y dejarlas en perfecto estado para que el usuario panameño pueda disfrutarlo y usarlo con mucha más facilidad”, indicó Andrade.