Gobierno de Mulino ayuda a más de 15 mil personas

El gobierno de Panamá informó que ha brindado asistencia humanitaria a 15,139 personas y 4,485 afectadas por el sismo. El IMA ha distribuido 19,500 bolsas de alimentos en Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos.

Se han entregado 600,000 litros de agua para atender las necesidades de las familias afectadas. 415 personas han sido transportadas por aire y mar, mediante 29 evacuaciones aéreas y dos marítimas. 3,696 personas permanecen en 46 albergues, de las cuales 2,569 están en Veraguas.

El MIDES ha realizado 3,591 atenciones de Trabajo Social y 2,577 atenciones psicológicas. Además, a través de la Línea 147 y el Chat 147 se han registrado 374 atenciones.

El MINSA se encuentra en proceso de recuperación de las instalaciones afectadas por el sismo, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para la atención de la población. Más del 90 % de los hospitales y centros de salud registraron daños leves.

Sin embargo, el Centro de Salud de Mariato, el Centro de Salud de Colorada, el Centro de Salud de Pitaloza, el Centro de Salud de Río de Jesús, el Centro de Salud de Cerro Viejo y el Hospital de Tonosí serán reconstruidos. Cuatro hospitales han retomado parcialmente sus operaciones: San Félix, Cecilio Castillero, Aquilino Tejeira y Joaquín Pablo Franco Sayas.

Asimismo, avanzan los trabajos de recuperación en cuatro centros de salud: en El Copé se realizan labores de limpieza, mientras que en Mariato, Río de Jesús y Río Hato se ejecutan reparaciones. Las carpas que se instalaron inicialmente para dar techo a los pacientes, están siendo reemplazadas por estructuras más sólidas y equipadas con aire acondicionado.