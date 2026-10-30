Gobierno inicia construcción de 20 viviendas para familias afectadas por el terremoto en Llano Grande

El presidente de la República, José Raúl Mulino, realizó este viernes 30 de octubre una gira de trabajo en el sector de Llano Grande, en la provincia de Veraguas, donde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) inició la construcción de 20 de las 154 viviendas previstas para familias afectadas por el pasado terremoto en esta zona.

Los trabajos forman parte de la primera fase de un programa gubernamental que contempla la construcción de 2,700 viviendas para familias que perdieron sus hogares a causa del movimiento sísmico. Esta cifra podría aumentar de acuerdo con el avance de las contrataciones y el proceso de inspección de las viviendas afectadas.

“Vamos a salir primero de las casas que se están construyendo con especificaciones especiales. Las casas se están levantando; todos tendrán su casa”, afirmó Mulino durante el recorrido.

La gira presidencial también incluyó visitas a los distritos de Ocú y Pesé, donde el mandatario recorrió sectores afectados, viviendas en construcción, albergues y el centro de acopio habilitado para atender a las familias damnificadas.

Mulino estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; los ministros Fernando Boyd, de Salud; Jaime Jované, de Vivienda y Ordenamiento Territorial; y José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal, así como por la gobernadora de Veraguas, Ildemarta “Tuti” Riera.