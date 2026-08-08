Gobierno inicia traslado de materiales para seis viviendas en Río de Veraguas

El Ministerio de Gobierno informó que el Gobierno Nacional inició el traslado de materiales para construir seis nuevas viviendas destinadas a familias de Río de Veraguas, afectadas por el mal tiempo.

La viceministra de la Presidencia, Viena Luque, supervisó este viernes el embarque de los materiales desde el muelle de Colón. La comunidad no cuenta con acceso por carretera, por lo que el traslado se realizará con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, informó que serán transportados seis kits completos que incluyen paneles, cemento, bloques, acero, láminas de zinc y biodigestores.

En total, se movilizarán aproximadamente 70 toneladas de materiales, que llegarán en los próximos días para dar inicio a la construcción de las viviendas.