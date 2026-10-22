Gobierno Nacional anuncia plataforma digital y sistema de evaluación de viviendas tras el sismo

El Gobierno Nacional, a través del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la plataforma Panamá Conecta, habilitó un portal digital para dar seguimiento a la atención de emergencias vinculadas al sismo del 9 de octubre de 2026 y brindar información oficial y verídica sobre la ayuda institucional, según se informó en un comunicado. De forma simultánea, se anunció el inicio del proceso de identificación de estructuras, comenzando en las provincias de Los Santos y Herrera, el cual especifica qué inmuebles se mantienen habitables bajo la norma internacional de evaluación rápida de edificaciones tras eventos sísmicos.

El procedimiento contempla una clasificación por tres colores mediante etiquetas visibles en la fachada: verde para los inmuebles que pueden ocuparse sin riesgo; amarillo para las residencias con acceso restringido que requieren reparaciones; y rojo cuando los daños las hacen inhabitables, exigiendo reparaciones mayores o su demolición y reconstrucción. A la fecha, se han evaluado y marcado 150 casas en la región de Azuero, detalló el director del Sinaproc, Omar Smith. La herramienta digital está disponible en panamaconecta.gob.pa, sitio donde la ciudadanía puede reportar afectaciones y consultar un mapa interactivo nacional en tiempo real con las evaluaciones efectuadas, enfocado principalmente en las provincias más impactadas: Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Chiriquí.

La información consolidada en la plataforma fue publicada tras la inspección de 12,000 viviendas desde el inicio de la contingencia. Este proceso brindará a las familias certeza sobre el estado de sus inmuebles y las pautas para avanzar hacia una solución segura, destacó el secretario de Metas Presidenciales, José Ramón Icaza. El funcionario añadió que el personal técnico del Sinaproc y de otras entidades estatales continuará las evaluaciones en campo para que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) determine la asistencia que corresponda en cada caso.