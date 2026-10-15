Gobierno reporta asistencia a más de 15 mil personas afectadas por el sismo

El Gobierno Nacional informó que ha brindado asistencia humanitaria a 15,139 personas afectadas por el sismo del 9 de octubre y sus réplicas. El balance incluye la distribución de 19,500 bolsas de alimentos y 600,000 litros de agua en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

José Ramón Icaza, secretario de Metas Presidenciales, ofreció las cifras este jueves durante un recorrido por Veraguas. Indicó que 3,696 personas permanecen en 46 albergues, de las cuales 2,569 están en esa provincia.

Como parte de la respuesta, 415 personas han sido trasladadas por vía aérea y marítima, mediante 29 evacuaciones aéreas y dos marítimas.

Hospitales y centros educativos

Icaza señaló que más del 90% de los hospitales y centros de salud registraron daños leves. No obstante, anunció la reconstrucción de los centros de salud de Mariato, Colorada, Pitaloza, Río de Jesús y Cerro Viejo, además del Hospital de Tonosí.

Cuatro hospitales retomaron parcialmente sus operaciones: San Félix, Cecilio Castillero, Aquilino Tejeira y Joaquín Pablo Franco Sayas. También avanzan las reparaciones en centros de salud de El Copé, Mariato, Río de Jesús y Río Hato.

En el sector educativo, el Ministerio de Educación ha evaluado 505 centros escolares. Las autoridades determinarán cuáles están en condiciones de reanudar las clases presenciales, cuyo retorno será progresivo.

Construcción y reparación de viviendas

Más de 2,300 viviendas han sido inspeccionadas y comenzaron los trabajos para construir nuevas casas en Santa Librada, en Las Tablas, y Quebrada Grande, en Soná. En Chigoré, Penonomé, se inició la remoción de escombros para levantar otra vivienda.

El Gobierno informó que recibió materiales para comenzar las primeras 300 soluciones habitacionales. Las intervenciones incluyen construcción, reparación y entrega de materiales en comunidades de Los Santos, Veraguas, Herrera, Chiriquí y Coclé.

Despliegue de seguridad y apoyo internacional

Más de 19,000 unidades de los estamentos de seguridad y emergencia permanecen desplegadas en labores de asistencia, evaluación de daños y recuperación de vías. Se han realizado 31 sobrevuelos de reconocimiento, 14 misiones marítimas y recorridos terrestres cercanos a los 5,000 kilómetros.

En Veraguas se trabaja en la recuperación de tres tramos viales en Arena, Cacao y Quebro. También se ejecutan labores en caminos de Herrera y se prevé habilitar los puentes sobre los ríos Oria y Agua Buena, en Pedasí, para vehículos de hasta 10 toneladas, según Icaza.

En cuanto a la cooperación internacional, Estados Unidos envió cinco camiones con ayuda humanitaria destinada a unas 12,000 personas en Coclé, Herrera y Los Santos, además de aportar vehículos de carga, helicópteros y personal especializado. Venezuela, por su parte, envió 1.7 toneladas de medicamentos.

El Ministerio de Desarrollo Social reportó 3,591 atenciones de trabajo social y 2,577 de apoyo psicológico. A través de la línea y el chat institucional 147 se registraron otras 374 atenciones.