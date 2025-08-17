Nacionales

Gobierno respalda a productores de leche tras acuerdo con Nestlé

Redacción Web
17 de agosto de 2025

El Gobierno de Panamá anunció este domingo, 17 de agosto, un acuerdo con la empresa Nestlé para garantizar la continuidad de las compras de leche a productores nacionales, en un respaldo que busca fortalecer la industria láctea y ofrecer estabilidad a cientos de familias del sector. La medida responde al compromiso del presidente José Raúl Mulino de proteger y promover la producción nacional, asegurando confianza y oportunidades de desarrollo para los productores panameños.

Nestlé, con 87 años de presencia en el país, reiteró su disposición de trabajar de manera conjunta con el Gobierno y los productores para impulsar soluciones que beneficien a todos. La compañía cuenta con más de 1,500 colaboradores en sus operaciones en Panamá y adquiere leche grado C de aproximadamente 400 productores locales.

Como parte de este acuerdo, y en apoyo al sello “Hecho en Panamá” que promueve los productos elaborados en el país, Nestlé lanzará una versión renovada de su leche evaporada “Leche Ideal”, elaborada 100% con leche de productores panameños. Este anuncio refuerza la presencia del país como centro estratégico de compras global de Nestlé, posición que comparte solo con Suiza y Malasia, y reafirma el compromiso del Gobierno con la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario.

