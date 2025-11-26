Gobierno: “Uno de cada seis panameños vive con alguna discapacidad”

Los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDIS-2), revelaron que 781,478 personas en Panamá viven con algún tipo de discapacidad; es decir, el 18% del país o 1 de cada 6 panameños.

El Ministerio de Desarrollo Social, presentó estos datos ante el Consejo de Gabinete con el fin de reforzar las acciones y planes de apoyo para este sector de población.

La ENDIS-2 mostró con mayor prevalencia de personas con discapacidad, la comarca Ngäbe Buglé, con 24%; Herrera, 21.5%; Guna Yala, 19.8%; Panamá Oeste, 19.4%; Coclé, 19.3%; Panamá, 18.0%; Colón, 17.5%; Los Santos, 16.3%; Veraguas, 16.2%; Darién, 15.9%; Bocas del Toro, 15.8%; Chiriquí, 14.1%; y Emberá Wounaan, 11.4%.

En cambio, en cantidad de población, la provincia de Panamá tiene la cifra más alta, con más de 278 mil personas y la comarca Emberá Wounaan, con la más baja, con 1,464 personas.

Los datos revelan que las mujeres representan el 58.4% de las personas con discapacidad. Además, según tipo de padecimiento, se observa en órganos y sistemas, así como falencias auditivas.

Se detalló que este grupo de panameños recibió atención, en su gran mayoría, en las Policlínicas (32.6%), Centro de Salud (21.92), Hospitales Públicos (20.8%) y Hospitales Regionales Públicos (16.5%). Se destaca que solo el 1.9% recibió atención en un Instituto Especializado y 0.03% en los Centros Reintegra.

La razón de los que no recibieron atención médica fue por falta de dinero. Estos datos permiten fortalecer políticas públicas, principalmente, en salud, educación, trabajo, accesibilidad y transporte; integración en el Plan Estratégico Nacional de Discapacidad 2024-2029 para su ejecución en este quinquenio, buscar la colaboración legislativa para trabajar con la sociedad civil en la modificación de la Ley 42 y la Ley 15, y focalizar acciones dirigiendo planes, programas y proyectos hacia la inclusión social de las personas con discapacidad.

ENDIS es un estudio especializado que mide con estándares internacionales la discapacidad y dificultad de la población en Panamá.

Además, permite conocer con precisión cuántas personas enfrentan limitaciones funcionales y en qué grado, así como estima la prevalencia, caracterización y otros indicadores de la población con discapacidad, para orientar políticas basadas en los principios de solidaridad, dignidad y derechos humanos.