Grupos pro vida y pro familia conmemoran el Día del Niño por Nacer en la Cinta Costera.

Movimientos pro vida y pro familia celebraron un Rosario por la Vida en la Cinta Costera, al conmemorarse el sábado, 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer.

La actividad fue coordinada por el Consejo Nacional de Vida y Familia (CONAFAVI), el Movimiento Familiar Cristiano (MFC Panamá), la Alianza Panameña Pro Vida y Pro Familia, y otras organizaciones de pastoral familiar y parroquias, con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de defender la vida del niño por nacer, defendiendo el valor de la vida desde su concepción.

Durante este rosario, el padre Eusebio Muñoz, Asesor Eclesial del Movimiento Familiar Cristiano, bendijo el vientre de las madres embarazadas que estuvieron presentes y compartieron el mensaje que en esta fecha igualmente resalta la Solemnidad de la Anunciación del Señor a la Virgen María que dijo sí a la Vida, trayendo consigo la redención a la humanidad.

“La vida del ser humano comienza desde la concepción y esa vida hay que cuidarla, protegerla y defenderla en todos sus derechos humanos, y es un compromiso que, por naturaleza, deben asumir todos los movimientos pro vida y pro familia”, sostuvo Muñoz.

Por su parte, Jaime Sterling, presidente Nacional del MFC, dijo que la familia tiene la misión de seguir educando a sus hijos para que sean defensores de la vida y que no se cometan injusticias contra el no nacido, que son los más vulnerables y no tienen más defensa que sus padres y la familia.

“Tenemos que fortalecer nuestra familia y nuestra sociedad y hoy más que nunca reconocemos que hay una lucha permanente contra aquellos que no respetan la vida y atentan contra el no nacido y su madre, dejando una secuela de heridas que clama por sanidad”, destacó Sterling.

En tanto, la diputada Corina Cano, de la Alianza Panameña Pro Vida y Pro Familia, hizo un llamado para que más organizaciones y familias se sumen a esta cruzada en defensa del Niño por Nacer porque gozan de derechos humanos que hay que respetar y defender.

“Aprovecho para pedirle al pueblo panameño que nos apoye con su firma a favor del proyecto de ley 018 que ya está en la Asamblea Legislativa mediante la cual se busca crear el Registro de Concebidos no Nacidos, que hará justicia para que las madres que pierden su bebé, y si así lo desean, puedan legalmente recibirlo y registrarlo y que no queden en los hospitales como si fueran desechos”, concluyó Cano.