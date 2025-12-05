Guararé tiene nuevo Centro de Salud

Al menos de 15 mil residentes del distrito de Guararé y sus alrededores se beneficiarán con la apertura del nuevo Centro de Salud Carlos J. Ugalde, inaugurado este viernes, 5 de diciembre de 2025, por el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a su esposa Maricel Cohen de Mulino.

Esta obra, desarrollada por el Ministerio de Salud (Minsa) forma parte de los 200 proyectos de salud (rescatados, nuevos o en construcción) anunciados por el mandatario, y beneficiara a los residentes de esa zona en la provincia de Los Santos, con servicios de consulta externa, farmacia, atención materno infantil, laboratorios y urgencias.

“Hoy llego aquí no solo a entregar una obra, esto es un acto de justicia social para miles de residentes que anhelaban esta instalación de salud y se la habían negado. Queda atrás el martirio y el gasto de dinero de las familias; el sufrimiento de viajar lejos por una urgencia de salud. Por eso estamos invirtiendo tanto en el interior, para que no tengan que ir hasta Panamá a atenderse”, destacó el mandatario.

En el acto de inauguración también participaron autoridades locales, como el gobernador Rubén Villareal. Esta obra supera los 773 metros cuadrados, con espacios médicos y de atención equipados.

El ministro de Salud, Frenando Boyd Galindo, anunció que se está tratando de restructurar la atención de los turnos y su distribución para que el centro funcione hasta la noche.

El alcalde de Guararé, Amado Franco, agradeció el rescate de obras como el inaugurado Centro de Salud, la llegada de una ambulancia, así como las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. También anunció, junto al director de Conades, Antonio Tercero, otra obra de salud.

“Vamos a proceder a ver el tema de la nueva laguna de oxidación y la planta de tratamiento para el saneamiento de río Guararé. Públicamente puedo decir que este gobierno no solo dio continuidad a estas obras, sino que las mejoró. Es muy bonito cuando uno encuentra respuesta del Gobierno Central después de haber luchado y que antes no lo escuchaban”, mencionó.

En la provincia de Los Santos también destacan los avances en los trabajos de recuperación de la infraestructura del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, obras que iniciaron en junio de este año y se espera que esté listo en unos 18 meses.