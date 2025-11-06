Guardia de seguridad herido tras ataque con arma blanca en el Hospital de Soná

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que durante la madrugada de este 6 de noviembre de 2025 se registró un incidente violento en el área de urgencias del Hospital de Soná, cuando un ciudadano agredió con un arma blanca a un guardia de seguridad de la institución.

Según explicó la entidad, todo ocurrió “durante el proceso de atención rutinaria”, momento en el que el ciudadano adoptó “una actitud violenta hacia el personal médico, exigiendo atención inmediata para su hijo”.

En medio del altercado, el individuo “sacó a relucir un arma blanca y atacó al guardia de seguridad que intervino para proteger a una doctora”, detalló la CSS.

El guardia resultó herido con dos puñaladas y varias laceraciones en el costado izquierdo. Fue atendido de inmediato por el cirujano de turno, quien informó que “el paciente se encuentra estable y permanecerá bajo observación durante 24 horas”.

La institución aclaró que “el familiar del agresor fue atendido de manera oportuna por el personal médico que estaba de turno”.

El personal de seguridad del hospital logró controlar y desarmar al agresor, evitando consecuencias mayores. Posteriormente, la Policía Nacional acudió al lugar y procedió con la detención del ciudadano, quien fue trasladado al cuartel correspondiente para las investigaciones de ley.