$!Hallan extranjeros armados y sin permisos en empresa

Empresas de seguridad privada, salones de belleza, restaurantes y negocios de reparto a domicilio figuran entre los establecimientos donde operativos interinstitucionales realizados en los últimos meses han detectado extranjeros sin permisos laborales vigentes, irregularidades laborales y casos de portación ilegal de armas de fuego.

En un reciente operativo, las autoridades detectaron a tres extranjeros que laboraban ilegalmente como vigilantes jurados y pusieron bajo custodia nueve armas de fuego cuyos portadores no contaban con el permiso legal correspondiente.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, indicó que durante las inspecciones también se ha detectado que a algunos trabajadores no se les otorgan contratos laborales. Además, explicó que una de las empresas de seguridad inspeccionadas es reincidente en este tipo de faltas, situación que podría derivar en la cancelación de su permiso de operación.

Operativo y multa

Los operativos, liderados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y otras instituciones de seguridad, forman parte de las 5,372 inspecciones realizadas de enero a la fecha, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad en el país.

La contratación de extranjeros sin permiso de trabajo conlleva sanciones económicas. El Código de Trabajo establece multas desde B/.500 por trabajador en la primera infracción hasta B/.15,000 por reincidencia, además de la suspensión temporal o cancelación del aviso de operación.

En casos de reincidencia reiterada, las sanciones pueden escalar hasta la clausura del establecimiento, informaron.