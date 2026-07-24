Hallan sin vida a joven de 26 años arrastrado por la corriente en Darién

El cuerpo sin vida de un hombre de 26 años fue localizado la noche de ayer, 23 de julio, luego de ser arrastrado por la corriente al intentar cruzar una quebrada afluente del río Platanilla, en el corregimiento de Río Congo Abajo, provincia de Darién.

La información fue confirmada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), que a través de sus cuentas oficiales en redes sociales informó que “en horas de la noche de este jueves se ubicó el cuerpo sin signos vitales de un hombre de 26 años, quien fue arrastrado por la corriente tras intentar cruzar una quebrada afluente del río Platanilla, en el corregimiento de Río Congo Abajo, provincia de Darién”.

Horas antes, un video del incidente se había viralizado en redes sociales. En las imágenes se observaba al hombre mientras intentaba atravesar la quebrada crecida, pese a la fuerza de la corriente, hasta que fue arrastrado por el agua.

Tras conocerse la emergencia, equipos de rescate iniciaron las labores de búsqueda en el área, las cuales culminaron con el hallazgo del cuerpo durante la noche.

El Sinaproc reiteró el llamado a la población a evitar cruzar ríos, quebradas o cauces que presenten un aumento en su caudal, especialmente durante episodios de lluvias intensas, debido al alto riesgo que representan estas condiciones.