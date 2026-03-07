Helicópteros del Comando Sur llegarán a Panamá para ejercicios en la selva

En los próximos días аrrіbаrаn аl раís trеs hеlісорtеrоs Вlасk Наwk (dоs НН-60 у un UН-60) pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos para un entrenamiento en la selva, informaron del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

“Estas aeronaves participarán en un entrenamiento conjunto de operaciones en selva, en el que intervienen unidades especializadas del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional de Panamá y el Servicio Nacional de Fronteras, junto a infantes de marina de los Estados Unidos, en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón”, explicaron del Senan.

Detallaron que, “este programa de entrenamiento forma parte de las acciones de cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos, orientadas a fortalecer la preparación y las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado para enfrentar amenazas como el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras actividades ilícitas”.

De igual manera, señalaron que “estas prácticas contribuyen a reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias, operaciones de rescate y la protección de infraestructuras estratégicas del país, incluido el Canal de Panamá”.

Todas las actividades de entrenamiento se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional y a las leyes de la República de Panamá, concluyeron en el comunicado.